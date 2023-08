Palermo, senti Lund: “Italia buon posto per crescere. In Svezia mi diverto ma ora…”

Il Palermo sta puntando Kristoffer Lund Hansen, jolly difensivo classe 2002 attualmente in forza al BK Häcken, club che milita nell' Allsvenskan , massima divisione in Svezia. Intervistato da Göteborgs-Posten, quotidiano svedese, in vista del prossimo match contro il Zalgiris in campionato, Lund si è inevitabilmente soffermato sui temi di calciomercato ed il suo possibile approdo in maglia rosanero:

“Io non mi occupo delle trattative. Quello di cui discutono il club ed il mio agente non dipende da me. Preferirei non essere coinvolto nelle trattative, così da potermi concentrare sul campo. C’è stato un interessamento da parte di più squadre. Lo vedo solo come un aspetto positivo per me, significa che sto facendo bene. Al tempo stesso, però, sono concentrato solamente sulla partita di domani. Voglio solo vincere e passare il turno”.