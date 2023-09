Palermo, Segre ci crede: “Avvio ok, Barbera unico. Assist a Stulac e Serie A…”

Le dichiarazioni di Jacopo Segre protagonista di un ottimo avvio di stagione con la maglia del Palermo di Corini. Un gol, un assist e prestazioni di livello per l'ex Torino

Tra i protagonisti più brillanti dell'avvio di stagione in casa Palermo, Jacopo Segre ha concesso un'interessante intervista ai microfoni di TGS.

Già un gol pesante a Reggio Emilia, quello del nuovo sorpasso dopo il pari di Lanini, un assist perfetto per il primo gol di Stulac in maglia rosanero nel match interno vittorioso contro la Feralpisalò. L'ex Torino ha mostrato una condizione psicofisica di buon livello in queste prime tre uscite stagionali della compagine guidata da Eugenio Corini.