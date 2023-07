Palermo, rodaggio e confusione contro la Virtus Verona: il test contro il Bologna…

Calcio d'estate. Test per smaltire i carichi di lavoro, rodare conoscenze e sincronismi collettivi, proseguire gradualmente il processo di crescita verso il raggiungimento di uno stato di forma ottimale. Il risultato conta poco o nulla, anche se uscire sconfitti dal rettangolo verde non fa mai piacere a priori. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea la performance non certo brillante del Palermo di Corini nel test contro la Virtus Verona. La compagine di Gigi Fresco ha ribaltato i pronostici e si è imposta per una rete a zero su Brunori e compagni. La firma di Menato in avvio di ripresa, con Pigliacelli protagonista di altre due parate decisive. Rosanero imballati e macchinosi, piuttosto piatti e macchinosi nello sviluppo della manovra, scolastici e sterili nella tessitura delle trame offensive. Gomes e Damiani non al top in cabina di regia, Insigne e Brunori in rodaggio, Lucioni e Ceccaroni già integrati nei meccanismi e nelle dinamiche collettive. Tuttavia, la compagine di Corini ha faticato a produrre gioco e conclusioni verso la porta avversaria, indici di pericolosità ai minimi termini e sofferenza sulle ripartenze venete. Valente, tonico e intraprendente sul binario mancino, così come Vasic in mediana nella ripresa, le uniche note liete di una squadra apparsa in chiara fase di rodaggio. C'è molto da lavorare, in campo e sul mercato, ma non sarà certo il risultato di un amichevole estiva a ledere entusiasmo, ottimismo e mettere in discussione la bontà dell'operato del club fin qui. Probante e suggestivo il prossimo test a Rovereto, sabato 22 luglio, contro il Bologna di Thiago Motta. Corini recupererà per l'occasione Aurelio, Mateju e Stulac, con i tifosi rosanero che hanno già fatto registrare il sold out nel settore dell'impianto a loro riservato.