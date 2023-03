Palermo, Rinaudo: “Napoli o City in Champions League? C’è una priorità. Il ritiro…”

RITIRO A GIRONA - "Grazie al City Football Group abbiamo la possibilità di vivere dei posti importanti in giro per il mondo. Questo è il secondo ritiro dopo quello vissuto presso l'Etihad Campus di Manchester. E' un'opportunità utile alla squadra e per relazionarsi con gli addetti ai lavori del gruppo City. Siamo proiettati già verso il futuro. Apparteniamo ad una società importantissima, una famiglia grande dove la prima parola è condivisione e c’è anche rispetto per i ruoli".