VIDEO Palermo, Corini e baby rosa caricano la Primavera per la sfida al Catanzaro

Il Palermo FC di Eugenio Corini in Spagna per il mini ritiro nella struttura sportiva del Girona FC, consorella del club di viale del Fante, appartenente alla grande famiglia del City Football Group. Dal centro sportivo "La Vinya", il tecnico rosanero Eugenio Corini ed i baby rosa, aggregati per l'occasione alla prima squadra di capitan Brunori e compagni, hanno caricato la formazione Primavera di mister Di Benedetto, che domani, sabato 25 marzo alle ore 14:00, affronterrà i pari età del Catanzaro, nella sfida che vale l'accesso alla finalissima dei playoff, in programma al "Pasqualino Stadium" di Carini.