Palermo, Repubblica: “Incidenti domestici al Barbera. Quattro match per recuperare”

La corsa del Palermo si è fermata al Barbera Sei le sconfitte in casa del torneo, di cui due nelle ultime gare giocate contro Ternana e Venezia.

Il Palermo ha rimediato una serie di sconfitte in casa, compromettendo le sue possibilità di promozione diretta. Nonostante abbia una media di gol segnati molto alta, ha perso molte partite al Barbera. Questo è dovuto a problemi di equilibrio e tenuta mentale della squadra, che si è dimostrata vulnerabile sulle fasce e ha avuto difficoltà difensive. Inoltre, le recenti sconfitte hanno alimentato la contestazione dei tifosi, che era stata in parte ricompattata durante una serie di vittorie consecutive. Per fare bene nei play-off, il Palermo dovrà recuperare il rapporto con il proprio stadio e dimostrarlo nelle prossime quattro partite contro Sampdoria, Parma, Reggiana e Ascoli. Questo il tema trattato nell'edizione odierna del quotidiano "Repubblica".