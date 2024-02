Palermo, Repubblica: “Brunori salva e tris a Marino. Plauso a Corini e tifoseria”

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica coglie perfettamente l'essenza della prestazione del Palermo contro il Bari. La squadra ha dominato fin dal primo tempo, mostrando una superiorità tattica e fisica netta. Il centrocampo ha controllato il gioco, le fasce, in particolare quella sinistra, sono state molto attive e la difesa ha saputo arginare le offensive avversarie. Il Palermo è partito fortissimo, creando diverse occasioni da gol. Brunori, in particolare, ha salvato la propria rete in due occasioni, prima con un salvataggio sulla linea di porta e poi con un tiro a fil di palo. Per il resto, il club di Viale del Fante ha avuto grande intensità e pressing, non lasciando spazio alla formazione di Marino. Nella ripresa i galletti hanno provato a reagire, ma il Palermo ha controllato bene la partita, senza mai soffrire. Anzi, i rosanero avrebbero meritato il raddoppio in diverse occasioni, prima del gol di Ceccaroni e del tris di Segre, definitivo. La prestazione di Brunori è stata davvero maiuscola: oltre al salvataggio sulla linea, ha lottato su ogni pallone e si è sacrificato per la squadra. La vittoria contro il Bari è un grande risultato per il Palermo, che conferma il buon momento di forma della squadra. I rosanero sono in fiducia e possono guardare con entusiasmo alla parte alta della classifica. Infine, un plauso a Corini, che ha saputo preparare la partita alla perfezione. Il tecnico ha schierato una squadra tatticamente perfetta, che ha dominato in lungo e in largo la compagine ospite. Da segnalare anche il tifo incessante dei tifosi del Palermo, che hanno spinto la squadra per tutta la partita. Un vero e proprio spettacolo sugli spalti, che ha contribuito a creare un'atmosfera magica al Barbera. In definitiva, una prestazione maiuscola del Palermo, che ha meritato ampiamente la vittoria. I rosanero sono una squadra da tenere d'occhio: possono davvero raggiungere grandi traguardi in questa stagione.