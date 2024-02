LE PAGELLE DI PALERMO-BARI 3-0. Il miglior Palermo della stagione stende il Bari e si rilancia in classifica

Il Palermo batte il Bari al Barbera con una prova maiuscola impreziosita da un gioiello di Ranocchia . Rosa ordinati, attenti in fase difensiva e per la prima volta con un'idea di gioco a trame verticali oltre che orizzontali. Sabato prossimo in casa della Feralpisalò i rosa dovranno dare continuità al risultato.

Chiamato poche volte in causa, viene salvato due volte da Brunori su conclusioni angolate dove nulla avrebbe potuto. Preciso come sempre sui lanci lunghi.

Giocatore di tutt'altro spessore rispetto a chi in passato ha occupato lo stesso ruolo, è attento in fase difensiva, attacca gli spazi, dà una soluzione in più alla fase offensiva ed è fisicamente di un'altra categoria. Per fermarlo quando si lancia negli spazi in velocità, gli avversari possono solo ricorrere al fallo. Non a caso il 2-0 nasce da un fallo sulla trequarti subito dall'ex Ternana. GRAVES (dall'82') S.V.