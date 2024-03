Palermo, Repubblica: “0-3 del Venezia spegne sogni di gloria. Fischi al Barbera”

È ora di guardare in faccia la realtà e preparare al meglio i play-off, sperando di vedere un Palermo diverso rispetto alle ultime partite. Corini dovrebbe far rivedere ai suoi giocatori i gol del Venezia, che sono stati frutto di errori della difesa. Il club di Viale del Fante è in una fase atletica calante e ieri la compagine di Vanoli era più concentrata e reattiva. I tifosi, che hanno sostenuto la squadra per tutta la partita, sono rimasti delusi e hanno manifestato il loro disappunto al fischio finale dell'arbitro. Questo il tema dell'edizione odierna del quotidiano "Repubblica".