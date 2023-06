Palermo, rebus Soleri: rivoluzione in attacco, l’ex Roma tra presente e futuro

"Una stagione tra alti e bassi per il romano, che la società non ritiene più intoccabile". Inizia così l'analisi de "IlGiornale di Sicilia nell'edizione odierna, che si sofferma sulla permanenza dell'ex Roma alla corte di Corini. Edoardo Soleri è legato al Palermo fino al 2025, uno dei reduci e protagonisti dello scorso campionato di Serie C e della cavalcata ai playoff con Silvio Baldini in panchina. Per la dirigenza targata City Group non sarà sicuramente facile prendere una decisione. Ventinove presenze e quattro gol per il numero 27 rosanero, non esattamente una stagione prolifica.