Palermo, modalità City Group per Corini: le parole di Gardini tra presente e futuro

Come sottolineato dal polo manageriale del club del capoluogo siciliano, il nuovo Palermo FC, soprattutto nei confronti di Eugenio Corini si comporterà in stile Manchester City. Nel club inglese, sono stati cambiati quattro guide tecniche in quindici anni di gestione. Numeri che lasciano comprendere come, i ribaltamenti interni, se non estremamente necessari, non sono presi in considerazione dalla prestigiosa holding di proprietà araba. Dunque, la piazza rosanero adesso conosce le reali intenzioni della società, per il prossimo anno. E si è parlato anche di essere competitivi per la Serie A.