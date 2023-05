Gardini: “Stagione Corini ok, corretto continuare. E’ un tecnico preparato”

"La stagione di Corini la valuto positivamente come quella della squadra. Eugenio è un tecnico preparato e determinato, un grande lavoratore così come lo staff. Lo abbiamo scelto dopo un'attenta analisi considerando anche che è stato il capitano di questa squadra forse nel periodo migliore della storia di questo club, quindi consapevole di quelle che sono le responsabilità e le pressioni di questa piazza. La sua personalità lo ha portato ad essere uno dei centrocampisti più apprezzati e le sue qualità si sono viste anche da allenatore. Ha mantenuto alta la riga e non si è scoraggiato dopo un periodo complicato inizialmente. Ha accettato una sfida così gravosa di responsabilità come quella di allenare ina squadra come il Palermo. Il lavoro dello staff è positivo ma chiaramente si può sempre far meglio, così come vale per noi. Evidentemente non eravamo pronti e abbiamo iniziato un percorso, biennale. Riteniamo sia corretto continuare il rapporto professionale con lui, consapevoli dalle sfide che ci aspettano l'anno prossimo da cui non ci dobbiamo sottrarre"