Palermo, rebus a sinistra: solo Aurelio a disposizione. Martella-Beruatto…

Il Palermo targato City Football Group punta alla Serie A e il direttore sportivo Leandro Rinaudo sta lavorando alacremente per rinforzare la squadra a disposizione di Eugenio Corini . L'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" si sofferma sulla corsia di sinistra che andrà rinforzata per garantire affidabilità in difesa e spinta sul fronte offensivo.

Un ruolo che "dal 30 giugno si ritroverà con il solo Aurelio a disposizione, visto il rientro dai rispettivi prestiti di Sala (al Sassuolo) e Masciangelo (al Benevento)", si legge. Rientreranno dai prestiti Crivello e Devetak che sembrano però non rientrare nei piani dello staff tecnico di Corini. In attesa di capire se il Palermo giocherà a quattro o a tre in difesa, la ricerca dei sostituti è già partita e non è da escludere "un ritorno di fiamma per Martella che dopo il rinnovo fino al 2025 con la Ternana è stato utilizzato pochissimo", prosegue il Gds.