Palermo, Ranocchia arma in più del centrocampo: numeri e rendimento top a Catanzaro

Che il Palermo disponga di un centrocampo che rappresenta certamente il reparto più folto ed eterogeneo per peculiarità e duttilità degli interpreti in Serie B , lo si sapeva anche prima del match disputatosi ieri sera al Ceravolo , contro il Catanzaro di Vincenzo Vivarini . Roster nevralgico, di recente impreziosito dall'approdo alla corte del tecnico Eugenio Corini di Filippo Ranocchia . Versatile e talentuoso profilo classe 2001, per il cui cartellino, tra parte fissa e bonus, il Palermo ha investito quasi quattro milioni.

Ieri, tale investimento ha cominciato a dare i primissimi frutti di una storia dal potenziale brillante. Quasi il 70% dei passaggi completati, la bellezza di sette giocate progressive (primo nel match con Scognamillo e Pompetti ) e show ad inizio secondo tempo. Al minuto 51' si parte subito con un azione monstre, l'ex Empoli ruba la sfera sulla trequarti e vola in percussione, cross a rimorchio e palla sul palo dopo la scivolata di Situm che sfiora l'autogol. Altra chance in ripartenza, Ranocchia innesca Di Francesco che sprinta sull'out mancino e crossa per la testa di Soleri , bravo Fulignati in uscita. I pericoli più importanti, nella prima fetta della ripresa sponda rosa, passano dai piedi di Filippo , sostituito a ridosso dell'ottantesimo da Mamadou Coulibaly .

La compagine di Eugenio Corini, in mediana non sempre - in stagione - è riuscita ad essere performante in fase di costruzione della manovra, tantomeno a garantire un'adeguata schermatura al reparto difensivo che, sia centralmente sia sugli esterni, andando costantemente in crisi sulle trame offensive avversarie. L'arrivo di Ranocchia, in questo senso, sembra poter già garantire al mister bresciano quella dose di dinamismo, qualità ed equilibrio che per caratteristiche gli altri componenti del reparto faticano ad assicurare. Si è già visto che il ragazzo non scherza e siamo solo ai primi 78' giri d'orologio con la casacca del Palermo cucita addosso.