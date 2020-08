Palermo, quattro nomi per la panchina: da Diana a Vivarini, le ultime. Boscaglia e la Virtus Entella…

Quale futuro per Roberto Boscaglia?

“Tutti in attesa e in rigoroso silenzio”, scrive così l’edizione odierna de ‘Il Secolo XIX’, che ha fatto il punto su quella che potrebbe essere definito un vero e proprio “tormentone” e che vede protagonisti Virtus Entella, Palermo ed il tecnico gelese. “La prima mossa quasi certamente dovrà farla la società rosanero”, si legge. D’altra parte, con il ritiro pre-campionato alle porte (la squadra partirà alla volta di Petralia Sottana dopo Ferragosto), il Palermo attende una risposta da parte dell’allenatore.

“Le schermaglie continuano”, prosegue il noto quotidiano. I nodi da sciogliere per la fumata bianca sono sostanzialmente due: la durata del contratto e l’ingaggio che percepirà Boscaglia. Intanto, il futuro del tecnico pare ormai lontano dalla Liguria. Il patron Gozzi, infatti, sembra deciso a non confermarlo. Per questo motivo, anche altre società sarebbero sulle tracce dell’ex Trapani, tra cui Empoli e Bari.

Il Palermo, invece, starebbe valutando anche altri profili: Fabio Caserta, che di recente è stato esonerato dalla Juve Stabia, e Aimo Diana. L’ex esterno del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero dal 2006 al 2008, conosce molto bene la piazza, ha già allenato il Renate in Serie C e le cui quotazioni sembrano essere in salita. Ma non solo; secondo quanto riportato oggi dal ‘Giornale di Sicilia’, con la situazione relativa a Boscaglia che resta in fase di stallo, è tornato di moda il nome di Vincenzo Vivarini. Solo un’ipotesi al momento, considerato che il tecnico non ha ancora chiarito la sua posizione con il Bari. Seguiranno aggiornamenti…

