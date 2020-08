Palermo, rebus panchina: Boscaglia vuole maggiori garanzie, le richieste del tecnico…

Nuovi contatti tra il Palermo e Roberto Boscaglia.

“Il Palermo punta tutto su Roberto Boscaglia“. Apre così l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, che punta i riflettori in casa Palermo. Sì, perché il club di viale del Fante potrebbe annunciare il nuovo tecnico prima del ritiro pre-campionato a Petralia Sottana. Il duo dirigenziale Sagramola–Castagnini ha ancora qualche giorno di tempo per convincere l’allenatore gelese, il cui nome è stato sin dall’inizio in cima alla loro lista. Dopo l’addio di Pergolizzi, la società si è messa subito al lavoro per trovare il profilo giusto per puntare al doppio salto di categoria.

L’obiettivo è quello di chiudere la trattativa già nei prossimi giorni. Tuttavia, per definire l’accordo, vi sarebbero ancora diversi nodi da sciogliere: dalla durata del contratto, all’ingaggio che percepirà il tecnico. Nel dettaglio, il club di viale del Fante è intenzionato ad offrire al nuovo allenatore un anno di contratto con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Boscaglia, però, avrebbe chiesto maggiori garanzie: un progetto societario vincente, almeno due anni di contratto e la possibilità di scegliere lo staff tecnico. Per quanto riguarda, invece, l’aspetto economico, “l’offerta del Palermo sarebbe inferiore rispetto all’ingaggio attualmente percepito da Boscaglia”, il cui contratto che lo lega alla Virtus Entella scadrà il prossimo 30 giugno 2021. Per questo motivo, “deciso a tornare in Sicilia per continuare ad allenare”, il tecnico vorrebbe percepire almeno la stessa cifra che gli garantisce oggi la società ligure.

D’altra parte, il futuro di Boscaglia sembra sempre più lontano dall’Entella. Dopo il summit della scorsa settimana, il patron Gozzi si starebbe guardando attorno e valutando diversi profili per la panchina. Invece, per quanto concerne la possibile rescissione del contratto di Boscaglia, “tutto può dipendere anche dal Palermo”, si legge. Infatti, “se l’offerta economica di viale del Fante si avvicinasse alla richiesta del tecnico, Boscaglia potrebbe anche rassegnare volontariamente le dimissioni dalla Virtus e firmare con i rosanero. L’opzione della rescissione consensuale con l’Entella potrebbe verificarsi solo se l’accordo con i liguri dovesse prevedere anche una lauta buonuscita. In questo caso Boscaglia sarebbe più propenso ad accettare anche un ingaggio inferiore pur di allenare il Palermo la prossima stagione”, conclude il noto quotidiano.

