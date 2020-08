Palermo: Boscaglia vicino ai rosanero, ma il tecnico chiede più garanzie. I dettagli

Il Palermo sempre più vicino al tecnico gelese.

“A Chiavari ne sono certi: la prossima stagione Roberto Boscaglia non allenerà la Virtus Entella”, apre così l’edizione odierna de La Repubblica facendo il punto sul futuro del tecnico. Una decisione arrivata dopo un recente incontro tra il presidente dei liguri Antonio Gozzi e l’allenatore siciliano. Ecco, dunque, che il nome di Boscaglia torna a girare nelle stanze del club di viale del Fante. Si tratta infatti di una figura esperta che conosce molto bene la categoria. Con ben due promozioni in Serie B alle spalle, “portò il Trapani per la prima volta a disputare il campionato cadetto dopo una storica tripla promozione partita dalla serie D nel 2010 (all’epoca esisteva ancora la seconda divisione di Lega pro). Una guida tecnica in grado di valorizzare i ragazzi messi a disposizione dalla società senza tante pretese di mercato”, si legge sul noto quotidiano.

D’altra parte le voci di corridoio di questo periodo, che hanno accostato il nome dell’ex allenatore del Trapani al Palermo, avrebbero dato fastidio al patron dell’Entella. Gozzi, dopo l’incontro avuto con il tecnico siciliano, starebbe valutando l’ipotesi di rescindere il contratto, in scadenza nel 2021. “A pesare sulla decisione sarebbe anche la rottura con alcuni senatori dello spogliatoio interpellati dalla società”, si legge ancora. La rottura ufficiale dovrebbe avvenire entro il 20 agosto, data in cui è fissato il ritiro pre-campionato della Virtus Entella.

Boscaglia sembrerebbe essere interessato all’idea di tornare ad allenare in Sicilia. Palermo è una piazza importantissima nel panorama della Serie C. Rimane tuttavia un altro nodo da sciogliere, ovvero quello legato all’offerta che il club di viale del Fante vuole fargli: un solo anno di contratto con l’opzione di rinnovo automatico in caso di promozione. Ma il tecnico vorrebbe la sicurezza di restare in Sicilia almeno per due stagioni e portare a Palermo tutto il suo staff tecnico di fiducia. Tra le due parti sembrerebbe esserci l’intenzione di trovare un accordo. Le prossime due settimane saranno decisive.

