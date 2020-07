Virtus Entella, Gozzi sul futuro di Boscaglia: “Lui e il Palermo? Ecco tutta la verità”. Il club rosa…

Quale futuro per Roberto Boscaglia?

Nonostante manchino poche settimane alla partenza della compagine rosanero per il ritiro pre-campionato che si svolgerà a Petralia Sottana, in casa Palermo resta ancora un importante nodo da sciogliere: quello relativo alla scelta del tecnico che guiderà Mario Alberto Santana e compagni in Serie C. Il club di viale del Fante, infatti, prosegue il suo casting alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Rosario Pergolizzi. Tra i nomi circolati con più insistenza nelle ultime settimane, quello dell’attuale tecnico della Virtus Entella. Il coach originario di Gela, al momento, è legato alla società ligure da un contratto che scadrà il 30 giugno 2021.

“Adesso che abbiamo conquistato meritatamente la salvezza, entro pochi giorni definiremo la questione allenatore – ha dichiarato il presidente dell’Entella, Antonio Gozzi, intervenuto ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’ -. C’è un contratto che lega l’Entella e Boscaglia, anche per la prossima stagione, ma nel calcio ho imparato che i vincoli non sono mai indissolubili, anche in presenza di accordi firmati. Sono un uomo di mondo e so quanto sia poco produttivo per un club tenere qualcuno controvoglia. Leggo su giornali e siti di un interessamento del Palermo e posso immaginare che per un siciliano essere chiamato in rosanero rappresenti un grande richiamo. Parlerò con il mister, che in questi due anni ha fatto un ottimo lavoro a Chiavari, centrando tutti gli obiettivi e troveremo la soluzione migliore nell’interesse di tutti“.

Nel dettaglio, come informa TMW, il Palermo avrebbe offerto a Boscaglia un accordo annuale con opzione per la stagione successiva, “con l’idea di affidare il rilancio della formazione al tecnico siciliano”, si legge. Decisivo, dunque, sarà il summit in programma la prossima settimana tra lo stesso allenatore e l’Entella, “con il Palermo che attende fiducioso di strappare l’ok dell’allenatore”.

