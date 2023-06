Palermo, prossima settimana decisiva per il mercato: Rinaudo e obiettivi City Group

Nelle ultime settimane sono circolati diversi nomi intorno al Palermo, in particolar modo nel reparto difensivo. In particolare, si è intensamente parlato di Fabio Lucioni, esperto centrale classe 1987 di proprietà del Lecce. Il suo profilo, con centinaia di presenze all'attivo tra Serie A e Serie B, potrebbe essere congruo con le ambizioni dei rosanero di Corini. "La sua leadership e la sua mentalità vincente, tra l’altro, consentirebbero anche all’intera squadra di giovarne". Conclude in una prima analisi "Il Giornale di Sicilia".

Sempre in tema di difensori, i radar della dirigenza del CFG sarebbero puntati su Andrea Cistana. Classe 1997 e attualmente in forza al Brescia, il centrale ha già avuto Eugenio Corini come allenatore in passato, i due si conoscono bene. Buona esperienza in Serie B nonostante la giovane età, oltre ad un campionato di massima serie disputato sempre con il Brescia.

Infine, sul fronte centrocampo, altro reparto che inevitabilmente necessita di qualche ritocco, il nome più caldo è quello di Dimitri Bisoli. Anche lui in forza al retrocesso Brescia, capitano e simbolo della squadra. Duecento nove presenze finora in cadetteria, in biancoazzurro ormai da sette stagioni. Con la retrocessione delle rondinelle in Serie C, le strade dei lombardi e di Bisoli dovrebbero prendere direzioni opposte.

"Lucioni, Cistana e Bisoli sono in cima all’elenco dei calciatori con i quali il Palermo sembra essere intenzionato a migliorare l’organico. Delle trattative che con tutta probabilità inizieranno a svilupparsi in maniera concreta tra non troppo tempo". Chiude così il quotidiano siciliano.