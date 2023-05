Palermo, piace Lucioni ma c’è il nodo Over. Tre gli Under che il club vuole blindare

Fabio Lucioni, fresco di promozione in Serie A con il Frosinone, è un profilo che piace alla dirigenza rosanero e il suo cartellino è di proprietà del Lecce. Con i suoi 35 anni ma soprattutto più di un campionato vinto da protagonista nella storia recente della Serie B, potrebbe considerarsi il profilo giusto per garantire concretezza e stabilità ad una difesa come quella del Palermo spesso andata in crisi nel corso del match, come dimostrato dalla diverse rimonte subite dalla formazione di Eugenio Corini. Pietro Ceccaroni del Venezia e Andrea Cistana del Brescia sono altri elementi graditi dal tecnico di Bagnolo Mella.

Restando in tema di over 23, il Palermo dovrà valutare attentamente le posizioni di alcuni calciatori più esperti che però non sono riusciti a rispettare appieno le aspettative nel corso della stagione. "Al momento è molto improbabile che venga riscattato Tutino dal Parma, che ha costi molto alti e ha tradito le attese, nonostante i tre gol. Ad oggi, nella lista over ci sarebbero questi giocatori sicuri: i portieri Pigliacelli e Massolo: i difensori Graves, Marconi, Mateju, Nedelcearu; i centrocampisti Broh, Damiani, Saric, Segre, Stulac e Valente; gli attaccanti Brunori, Di Mariano e Soleri", evidenzia l'articolo de La Repubblica. Una "matassa" alla quale lavorerà in maniera certosina il direttore sportivo Leandro Rinaudo, cercando di limare una folta rosa facendo a meno di alcuni profili che potrebbero non essere utili alla causa rosanero per una promozione in Serie A.

I calciatori che rientrano nella categoria "Under" e che sono praticamente certi della permanenza sono tre: l’esterno sinistro Giuseppe Aurelio (classe 2000), il mediano Claudio Gomes (2000) e il difensore Alessio Buttaro (2002). Per loro sarà previsto anche un adeguato rinnovo dei rispettivi contratti in vista della prossima stagione.