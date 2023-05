Palermo, City Group sui baby talenti: da Fabbian e Mulattieri a Nasti e Florenzi

In cadetteria, un ruolo fondamentale per la progettazione della rosa lo ricoprono gli "Under", ovvero quei calciatori di età pari o minore ai ventitré anni che possono essere tesserati dai rispettivi club senza alcuna restrizione. Alcuni giocatori arrivati in Sicilia la scorsa estate rientravano proprio in questa categoria, quali Marco Sala e Salvatore Elia. Il tempo passa ed un anno si aggiunge alle rispettive età, con quei 23 che diventano 24, spingendo la società a dover compiere decisioni importanti sui riscatti dei tre ormai non più baby talenti.

Si punta dunque sui classe 2000, come riportato dall'articolo della Gazzetta dello Sport, con il Palermo che punterebbe su profili di valore per la cadetteria che, nonostante la giovane età, si sono già affermati in questa annata. Il club si starebbe interessando a tre giocatori del Cosenza, al momento in bilico tra Serie B e C con un playout da completare contro il Brescia, quali Nasti, Brescianini e Florenzi. Il primo è un attaccante classe 2003 che si è imposto con caparbietà e che sta decidendo per ora il confronto con le "rondinelle", oltre ad essere uno dei perni della formazione di William Viali. Il secondo ed il terzo sono rispettivamente una mezzala ed un esterno che proprio contro il Palermo hanno mostrato qualità interessanti.

Altri nomi caldi, restando in Calabria, potrebbero essere quelli di Niccolò Pierozzi, ricordando la sfortunata esperienza in Sicilia del gemello Edoardo, oppure la rivelazione Giovanni Fabbian con la Reggina che da centrocampista è arrivato a segnare ben otto reti. Quest'ultimo rientrerà alla base Inter in attesa di conoscere il proprio futuro. Infine, per quanto riguarda l'attacco, ci sarebbe il profilo di Samuele Mulattieri, fondamentale per la promozione del Frosinone con le dodici reti realizzate ed anch'egli di proprietà dei nerazzurri.