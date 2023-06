Palermo, per La Gumina si aspetta la Sampdoria. Stallo per Ceccaroni e Bisoli

Il quotidiano si concentra anche su altri profili potenzialmente nel mirino del club rosanero, tra i quali quello di Ernesto Torregrossa, ex Brescia e dunque già "collaudato" dal tecnico Eugenio Corini. Tuttavia, non sembrerebbe esserci un interesse concreto da parte della società siciliana per il bomber italo-venezuelano. Fase di stallo, invece, per quanto riguarda Ceccaroni e Bisoli, rispettivamente in forza al Venezia ed al retrocesso Brescia. In dirittura d'arrivo, infine, il difensore del Lecce Fabio Lucioni, leader della recente promozione in Serie A in prestito al Frosinone.