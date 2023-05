Palermo, oggi la seduta a porte aperte. Tifosi pronti al “Barbera”: obiettivo playoff

Allenamento a porte aperte alle 15.00 al "Renzo Barbera" con i tifosi pronti a caricare la formazione di Eugenio Corini in vista dell'obiettivo playoff. Il prossimo impegno del Palermo è in programma sabato a Cagliari.

Per la prima volta in stagione i tifosi rosanero potranno seguire seguire dal vivo la preparazione della formazione di mister Eugenio Corini in vista del match tra Cagliari e Palermo, in programma sabato prossimo alle ore 14.00, allo stadio Unipol Domus. La società targata City Football Group ha deciso di aprire l'allenamento di Pigliacelli e compagni di questo mercoledì 10 maggio alle 15.00, con la tribuna dello stadio "Renzo Barbera" che sarà aperta al pubblico.