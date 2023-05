Palermo-Brescia, mercoledì attiva la vendita dei biglietti. Info e prezzi dei ticket

La regular season del Palermo si chiuderà con il match casalingo contro il Brescia. Pochi minuti prima dell'allenamento a porte aperte allo stadio "Renzo Barbera" saranno disponibili per l'acquisto i ticket.

A prescindere dall'esito della sfida della penultima giornata in quel di Cagliari, le sorti della qualificazione del Palermo ai prossimi playoff passeranno anche dalla sfida casalinga contro il Brescia. Quasi in contemporanea con l'inizio della seduta a porte aperte allo stadio "Barbera" di domani, si avvierà la vendita dei tagliandi per assistere al match contro le rondinelle. Questo il comunicato del club di Viale del Fante: