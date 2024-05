Palermo, Liverani: “Rosa buone chances con la Sampdoria, il plus del City Group…”

Playmaker dal sinistro di velluto e dotato di una sopraffina ricercatezza di pensiero nel dettare tempi e tracce del gioco. Fabio Liverani ha incantato con le maglie di Perugia, Lazio, Fiorentina e Palermo, tra le altre, sopperendo ad una non eccelsa mobilità sul rettangolo verde con visione di gioco e classe cristallina, virtù che lo hanno consacrato come uno dei registi più apprezzati del nostro calcio in quel determinato momento storico. Faro e bussola anche nel Palermo stellare di Delio Rossi, che sfiorò l'accesso alla Champions League nel 2009-2010 vedendo infrangersi il sogno proprio in un epico match al Barbera contro la Sampdoria di cassano e Pazzini. Domani sera nell'impianto di viale del Fante andrà in scena un'altra sfida da dentro o fuori, protagonisti sempre rosanero e blucerchiati. Altra era calcistica, altra dimensione, diversi obiettivi nell'immediato. Tuttavia, la posta in palio è alta nel preliminare dei playoff di Serie B, Palermo di Mignani e Sampdoria di Pirlo si giocano l'accesso alle semifinali contro il Venezia di Vanoli. Oggi stimato tecnico, Liverani ha detto la sua in relazione al match nel corso di un'intervista concessa al Giornale di Sicilia.