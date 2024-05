Palermo, Corriere dello Sport: “Blitz Sorianoverso playoff, discorso alla squadra…”

Giorni di trepidante attesa, duro lavoro, fiducia e voglia di crederci ancora. Il Palermo di Mignani prepara il preliminare playoff contro la Sampdoria, un crocevia che può spalancare le porte delle semifinali contro il Venezia. Il sogno Serie A non è ancora stato accantonato dal club di proprietà del CFG, come dimostra la visita a sorpresa di ieri nel capoluogo siciliano di Ferran Soriano, CEO della prestigiosa holding inglese di proprietà araba e profilo manageriale top nell'organigramma societario del Manchester City. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricostruisce retroscena e contorni di questo blitz, volto a caricare la formazione di Mignani in vista dell'impegno di venerdì sera al Barbera contro i blucerchiati. Soriano è tornato a Palermo per la prima volta da quando il City Football Group ha rilevato il pacchetto di maggioranza del club di viale del Fante, atterrando in Sicilia con un volo direttamente da Londra. Una prova ulteriore della centralità del progetto Palermo nei piani della holding, con il CEO del CFG che ha voluto far sentire presenza, carisma e supporto della proprietà alla squadra rosanero in prossimità della vigilia di un appuntamento così importante. Nonostante il Manchester City viva un momento focale e decisivo della stagione, impegnato nel rush finale per assicurarsi il titolo in Premier League, Soriano, accompagnato dall'avvocato Alberto Galassi, membro del board del City Football Group e consigliere d'amministrazione del Palermo FC, ha voluto caricare e motivare Brunori e compagni, sottolineando quanto contino in chiave presente e futura questi playoff in cui la compagine rosanero ha tutte le carte in regola per giocarsi le sue chances ed essere competitiva. Conoscenza con il nuovo tecnico Mignani e visita al Palermo FCA prima di ripartire in serata. L'operazione playoff entra nel vivo: primo step superare l'ostacolo Sampdoria in un Barbera stracolmo e straripante di passione, con due risultati su tre a disposizione per raggiungere la semifinale.