Palermo, l’ex Nocerino: “Tornato in Usa, pronto a tutto. Vorrei che il club rosa…”

Polmoni, cuore, anima. Vis agonistica e ottima qualità sul piano tecnico. Antonio Nocerino era un pilastro del Palermo targato Delio Rossi che incantava in Italia ed in Europa, conciliando gioco, spettacolo e risultati. Il punto apicale della sua parabola professionale con la maglia del Milan, stagione 20111-2012, quando, imbeccato dal piede magico di Ibrahimovic, il jolly di centrocampo di origine campana fu in grado di realizzare grazie ai suoi perfetti tempi di inserimento ben dieci reti con Allegri alla guida . Reduce dall'esperienza da tecnico della privare del Potenza, Nocerino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a TMW.

"Addio al Potenza? Non volevo guidare la squadra in Primavera 3. Si era parlato di altro e poi non è successo, ossia la possibile promozione ad allenatore della prima squadra. La società ha fatto altre scelte e va bene così. Adesso sono tornato in America, ma sono aperto tutto e l’esperienza di Potenza lo dimostra. Valuto tutto. L’imporrante e che il progetto sia bello. Io devo stare in mezzo al campo, voglio fare questo. Mi da il fuoco dentro, mi trascina. Ho finito anche il Corso Uefa Pro. È quello che voglio fare, spero di farlo in maniera seria e professionale. Sono aperto a tutto. Il mio modello da allenatore? Vedo i più bravi. Sia nella gestione che in campo. Tutti mi hanno lasciato qualcosa. Mi piace chi allena in campo e migliora: ho avuto Gasperini, Iachini e Delio Rossi e Zeman. La B che verrà? Dico solo questo: spero che il Palermo torni in Serie A".