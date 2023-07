CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: LEONARDO MANCUSO È ROSANERO

Il Palermo F.C. ufficializza il terzo acquisto della sessione di calciomercato estivo 2023/2024. L'attaccante Leonardo Mancuso, reduce dal campionato di Serie B disputato con il Como, arriva dal Monza in prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. Trentadue presenze e sei gol quest'anno in maglia lariana e tanta esperienza in cadetteria anche con tra le fila di Cittadella e Pescara. Ecco, di seguito, il comunicato diramato dal club di viale del Fante.