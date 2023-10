Palermo, l’agente dell’ex Sallai: “Ha preferito la carriera ai soldi. Bologna…”

Diversi ex calciatori del Palermo sono rimasti legati ai colori rosanero e alla piazza. Tra questi c'è Roland Sallai, funambolico esterno ungherese che ha trovato la sua consacrazione in Germania con il Friburgo. Calciatore che ha indossato la casacca rosanero nella stagione 2016-2017 che ha visto la squadra siciliana retrocedere senza, almeno fino ad oggi, aver visto un ritorno nella massima serie e aver cambiato cinque allenatori. L'unico gol italiano segnato dal giocatore che ha collezionato ventuno presenze, è stato effettuato alla ventinovesima giornata di campionato nella sfida contro l'Udinese alla Dacia Arena, match che terminerò con il risultato di 4-1 in favore dei friulani. Nel corso della 'Palermo Football Conference' organizzata da Conference403 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo ha preso la parola Gabriele Lamanna, agente del calciatore, esterno ungherese ex Palermo oggi al Friburgo che ha parlato del presente e del futuro del suo assistito. Di seguito le sue dichiarazioni: "C'è stato il Bologna, ma anche altre squadre. Adesso è concentrato sul suo club ed è felice lì. Rinnovo? Ha un contratto fino al 2025 e va bene così. Vedremo cosa accadrà in futuro. No all'Arabia? Confermo. Ha detto no all'Al-Ettifaq, formazione allenata da Steven Gerrard. A 26 anni ha pensato che fosse giusto rimanere in Europa e in un campionato competitivo come la Bundesliga, preferendo questo ai soldi. Se ero contento? Diciamo che con un occhio ho pianto..."