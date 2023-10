Serie B, Maniero: “Nessuna squadra prenderà il largo. Parma e Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante di Parma, Venezia e Palermo al termine della nona giornata di campionato.

"Ho visto la partita Venezia-Parma, secondo me è stata una gara equilibrata". Lo ha detto Filippo Maniero, intervistato ai microfoni di "ParmaLive". Diversi i temi trattati dall'ex attaccante fra le altre di Parma, Venezia e Palermo: dalla sfida andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Penzo", con la vittoria della squadra di Paolo Vanoli ai danni dei crociati, alle favorite per la promozione in Serie A. Ma non solo...

VENEZIA-PARMA - "Il punteggio è stato a favore della squadra lagunare, però il confronto sarebbe potuto terminare in parità. Ci sono state occasioni per entrambe le squadre. Alla fine l'ha spuntata il Venezia, ma secondo me le squadre si sono equivalse. Solitamente le soste aiutano nei momenti di difficoltà, mentre non ci vorrebbero quando ci si trova in un buon momento. Probabilmente questa sosta al Parma potrebbe far bene, anche se non occorre dimenticare che i crociati hanno avuto un ottimo avvio di stagione. Presumibilmente anche Pecchia avrebbe voluto continuare con il percorso intrapreso in campionato, ma ci sono le Nazionali ed è giusto dar spazio anche a loro", le sue parole.

L'ATTACCO -"Penso che Benedyczak sia una bella sorpresa. Sta facendo bene. Sabato ha dimostrato anche carattere perché calciare un calcio di rigore quando si è in svantaggio non è mai semplice. Nonostante lui sia giovane, ha dimostrato una personalità forte. Ha cominciato alla grande, spero per il Parma che lui possa continuare così. Penso che Pecchia abbia l'imbarazzo della scelta tra Bonny e Colak. Sabato Colak è subentrato e ha dimostrato che ci sa fare. Il croato non si abbatte nonostante non parta dal primo minuto, questo è un aspetto molto positivo per un allenatore. Quando gli attaccanti sono tutti bravi e riescono a fare gol, spetta all'allenatore scegliere di partita in partita. Penso che la forza del Parma consista nel fatto che ogni giocatore, sia chi gioca che chi non gioca, sia consapevole della propria importanza. Giocare dall'inizio o entrare a partita in corso è relativo. E' fondamentale giocare nel migliore dei modi per far vincere la squadra. Pecchia ha l'imbarazzo della scelta, questo aspetto è molto positivo per quanto riguarda tutta la squadra".

L'ANTAGONISTA -"Credo che non ci sia una sola squadra che possa distanziarsi dalle altre. Il gruppo delle pretendenti per la promozione diretta potrebbe essere anche numeroso. Non penso ci sia una sola squadra che possa dar fastidio al Parma, ma parecchie squadre. Sarà un campionato difficile e duro. Parma, Palermo e Venezia, le prime squadre in classifica in questo momento, potranno giocarsela fino alla fine per i primi tre posti. Anche se poi in realtà non dobbiamo dimenticare che le squadre che disputeranno i playoff se la giocheranno anche loro. Penso che non ci sarà una squadra che potrà prendere le distanze dalle altre, in virtù dell'equilibrio delle prime partite", ha concluso.

