Palermo, Insigne: “Torno presto, che emozione il gol. Lorenzo è il mio idolo”

SU LORENZO - "Se il tiro a giro l'ho scoperto prima io o Lorenzo? Veramente Del Piero (ride,ndr). Lorenzo prima di me, a lui riesce più spesso, io mi alleno molto su questa soluzione e ogni tanto raccolgo. Quanto è difficile dover essere all’altezza del nome? È uno stimolo per dimostrare che io sono Roberto e lui è Lorenzo, anche se per me è un orgoglio essere suo fratello, è il mio idolo, quindi non è assolutamente un peso".