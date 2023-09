Insigne: “Promozione? E’ un Palermo da A, ma dobbiamo dimostrarlo. Dopo Bari…”

"La seconda promozione di fila a Palermo sarebbe fantastica. Bisogna andarci piano, adesso non possiamo che pensare di partita in partita". Lo ha detto Roberto Insigne , intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dall'attaccante del Palermo , approdato alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione estiva di calciomercato a titolo definitivo dal Frosinone : dagli obiettivi della compagine rosanero, che fin qui ha conquistato sette punti in tre partite, al pareggio a reti bianche ottenuto in quel di Bari nonostante la doppia superiorità numerica.

"Nelle ultime due promozioni ho sempre segnato 8 gol? Quest’anno ne farei anche meno, purché portiamo la promozione a casa, non mi interessa tanto il mio score, mi piace di più far segnare i compagni. E la scaramanzia dei napoletani dov’è finita? Non c’entra. Abbiamo un obiettivo che è primario rispetto a quelli personali. L’importante è fare il gol, non chi li fa. Il nostro dovere è andare in campo per dare meglio, non sentiamo nessun obbligo, siamo sereni su quello che dobbiamo fare, poi a maggio vedremo. Il pari di Bari? Ogni partita fa storia a sé, al di là se giochi 11 contro 11, oppure contro 9. Ho visto anche perdere squadre in superiorità. Abbiamo analizzato tutto con l’allenatore e provato correggere. Eravamo tranquilli prima come lo siamo ora".