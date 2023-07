Palermo, il programma odierno: recovery e palestra, pomeriggio libero per i rosanero

Prima settimana di lavoro per il Palermo di Eugenio Corini nel ritiro di Ronzone. I rosanero, arrivati il 9 luglio in Trentino Alto-Adige, hanno effettuato ieri la prima amichevole stagionale contro i dilettanti della Bassa Anaunia. Palermo,...

Prima settimana di lavoro per il Palermo di Eugenio Corini nel ritiro di Ronzone. I rosanero, arrivati il 9 luglio in Trentino Alto-Adige, hanno effettuato ieri la prima amichevole stagionale contro i dilettanti della Bassa Anaunia .

Nella giornata di oggi, a partire dalle 10 per Brunori e compagni seduta di recovery tra fisioterapia e palestra, mentre per il pomeriggio sarà concesso il riposo. Al termina della sessione mattutina, come comunicato direttamente dal club di Viale del Fante, i calciatori saranno disponibili i all'esterno dell'impianto per fotografie ed autografi.