Palermo, capitolo infortunati: out a scopo precauzionale Stulac. Di Mariano…

Capitolo Leo Stulac. Lo sloveno è reduce da un calvario stagionale lungo praticamente per tutto l'anno, che gli ha fatto saltare quasi interamente il campionato di Serie B. L'ex Empoli ha lasciato il campo, in via precauzionale, durante la seconda frazione del match. Stesso discorso per Francesco Di Mariano, anche lui ha terminato la stagione regolare da infortunato e attualmente è ai box per una distrazione al flessore della coscia. Lo stop sarà di circa due settimane, come comunicato dal club di Viale del Fante.