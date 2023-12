Palermo, Gds: “Vittoria gettata via, così fa malissimo! Non bastano magie Brunori…”

L'orgoglio non lenisce il rimpianto. Al Tardini il Palermo spegne da solo la scintilla della possibile svolta, facendosi rimontare ben due gol di vantaggio in pieno recupero, ad una manciata di secondi dal triplice fischio. A Parma la squadra di Corini raccoglie un punto che fa malissimo, proprio per le dinamiche bizzarre e rocambolesche con cui è maturato il punteggio finale. L'edizione odierna ripercorre l'evoluzione del match tra ducali e rosanero, sottolineando come non sono bastati8 due meravigliosi eurogol di Matteo Brunori alla formazione siciliana per avere ragione di un Parma che ha dominato per gran parte della partita dimostrando di essere di una spanna superiore a tutte le contendenti di questo campionato. Tra strenua difesa a protezione di Pigliacelli, contingenze ed episodi, il Palermo si è ritrovato improvvisamente avanti di due reti, prima fino all'avvio della ripresa, quindi al minuto novanta, quando il tris calato da Segre pareva davvero avere scritto la parola fine alla sfida. Poca cattiveria e malizia nella gestione dei concitati minuti finali, il Parma non ha mai mollato pur accusando stanchezza e confusione nell'ultimo scorcio di gara, il Palermo si è chiuso nella sua area difendendo male nella propria area di rigore. Statica e distratta la difesa rosa in occasione dell'ultima palla messa in the box da Bernabé, con Charpentier completamente solo e libero di battere di testa Pigliacelli, facendo impazzire di gioia i tifosi emiliani sugli spalti del Tardini. Gelati invece i quasi duemila cuori rosanero presenti nell'impianto emiliano, i quali avevano assaporato una vittoria che pareva ormai certa e che la squadra di Corini ha di fatto gettato via. Un successo che sarebbe stato preziosissimo per la classifica ed il morale di una squadra che non riesce ancora a venir fuori dal momento di grande difficoltà.