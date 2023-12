Palermo, Ales Mateju ammonito a Parma: il fedelissimo di Corini salterà il Pisa

Ales Mateju squalificato: il difensore del Palermo è stato ammonito nel finale del match contro il Parma per via di un battibecco con Benedyczak. Già diffidato, salterà la sfida al Pisa

Il difensore del Palermo , Mateju , risulta squalificato dopo l'ammonizione rimediata nel finale della partita contro il Parma . Mateju , già diffidato, è stato ammonito per un battibecco con l'attaccante del Parma Benedyczak . La squalifica dell'ex Brescia è un duro colpo per il club di Viale del Fante, che dovrà fare a meno del suo difensore titolare nella prossima partita, contro il Pisa . Ales è uno dei giocatori più importanti (in termini di presenze) della squadra rosanero, e la sua assenza sarà sicuramente sentita.

Mateju è arrivato al Palermo nell'estate del 2022, e da subito si è guadagnato la fiducia di Eugenio Corini, diventando uno dei titolari inamovibili della squadra. Il difensore ceco è un giocatore molto versatile, che può giocare sia come terzino destro che come centrale. È un giocatore forte fisicamente, con buone doti difensive e una buona visione di gioco. La squalifica di Mateju sarà la prima partita che il difensore ceco salterà in questa stagione. Il giocatore classe 1996 ha infatti giocato tutte le partite fino a questo momento, tutte da titolare. La sua assenza sarà sicuramente un ostacolo per il Palermo, che dovrà trovare un modo per sostituirlo in modo efficace.