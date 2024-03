Palermo, GdS: “Rosanero pagano flop degli esterni. Pochi gol e delusione forte”

Troppo discontinui e poco decisivi, il Palermo paga il flop degli esterni. Squadra costruita per il 4-3-3 , ma Insigne e soci hanno deluso. Dieci gol in totale, due nel ritorno.

Il Palermo, nonostante sia una squadra costruita per il 4-3-3, ha deluso a causa del flop degli attaccanti esterni. Solo due gol sono stati segnati nel ritorno, mentre nel complesso sono stati segnati solo dieci gol. L'apporto degli esterni alla manovra offensiva è stato al di sotto delle aspettative, nonostante gli investimenti fatti dal direttore sportivo Rinaudo su giocatori importanti. Nel nuovo anno, i gol segnati dagli esterni sono stati davvero pochi, ad eccezione di Di Francesco. Il tecnico Corini punta molto sulle fasce come punto focale dell'attacco, ma quando le cose non vanno bene, tutta la squadra ne risente. Potrebbe essere necessario un cambio di modulo e una preparazione atletica migliore per migliorare il rendimento degli esterni. Il futuro della squadra è ora in bilico e tutti i giocatori sono sotto osservazione. Insigne in particolare. Questa l'edizione odierna del Giornale di Sicilia.