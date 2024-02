Palermo, Gds: “Rosa e Corini imbattuti se in vantaggio, Cremonese sotto di un gol…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa luce su una particolare statistica che ha caratterizzato il percorso della compagine di Corini in questa stagione. Qunado il Palermo riesce a sbloccare il match ed andare in vantaggio, non perde mai la gara. Nelle sedici occasioni in cui è accaduto, infatti, la formazione rosanero ha collezionato tredici vittorie e tre pareggi. Ribaltare il punteggio quando Brunori e compagni si portano avanti è di fatto impresa impossibile. Parma regina in questa particolare graduatoria, con ducali in vantaggio per diciassette volte e rimontati appena in una circostanza. Bene anche il prossimo avversario del Palermo in campionato: Cremonese sedici volte avanti, con tredici vittorie, due, pari ed una sola sconfitta. A fare da contraltare, un dato significativo e non lusinghiero a proposito del cammino della compagine di Stroppa. Coda e compagni sono tra le peggiori squadre della Serie B in materia di rimonte. Al pari di Cosenza ed Ascoli, la compagine lombarda è quella che ha ottenuto il minor numero di punti quando è andata sotto nel punteggio. Sette volte in svantaggio e ben cinque sconfitte per i grigiorossi che solo in due occasioni sono riusciti ad agguantare il pari. Qualora il Palermo dovesse riuscire ad andare in vantaggio allo Zini, il match potrebbe davvero mettersi nelle condizioni ideali, sotto il profilo tattico e psicologico, per i ragazzi di Eugenio Corini.