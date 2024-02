Palermo, Gds: “Nuova fisionomia con Ranocchia e Diakité. Henderson e Stulac…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulla profondità della rosa a disposizione di Corini, tra le più complete e competitive della categoria, specie dopo i nuovi innesti figli del calciomercato invernale. Ranocchia e Diakité, già titolari in pianta stabile, hanno brillato nei rispettivi ruoli, conferendo cifra tecnica, esuberanza atletica ed una cospicua dose di personalità. Il Palermo di Corini ha nel 4-2-3-1 il suo nuovo vestito tattico e col trascorrere delle giornate consolida sempre di più automatismi e fisionomia. Inevitabile un cambio di rotta nelle gerarchie tecniche per fare spazio ai nuovi acquisti, molti dei protagonisti della prima parte di stagione hanno visto ridurre drasticamente impiego e minutaggio nell'ultimo frangente di stagione. Abbondanza e scelte dolorose specie in zona nevralgica per Corini. Ranocchia ha cambiato volto al reparto ed alzato vistosamente il livello di qualità, ritmo ed intensità, al suo fianco Segre e Gomes hanno implementato continuità e caratura delle loro prestazioni guadagnandosi legittimamente una titolarità indiscussa. Liam Henderson e Leo Stulac sembrano in questo momento i profili maggiormente ai margini dell'undici di partenza. Lo scozzese non gioca dal primo minuto dal match interno contro il Modena, il playmaker sloveno è sceso in campo a Piacenza contro la Feralpisalò senza convincere particolarmente, confermando di essere a disagio in un 4-2-3-1 che prevede più un interditore davanti alla difesa più che un regista puro. Anche Coulibaly, seppur subentrato in corso d'opera nelle ultime uscite, sta faticando a trovare spazio nella formazione di partenza. Corini sembra aver fatto delle scelte ben precise, legittimate da rendimento dei singoli e risultati emersi sul campo. Vasic viene ormai inserito prevalentemente da esterno del tridente offensivo, Insigne e Mancuso sono stati tra i più sacrificati di recente, gettati nella mischia solo quando il Palermo è sotto nel punteggio. Soleri è la naturale alternativa a Brunori seppur con caratteristiche totalmente diverse, Chaka Traorè scalpita in attesa di una chance dopo lo scorcio di match contro il Como. Una cosa è certa, nessuno può permettersi una panchina composta da profili di tale lignaggio in categoria, da qui alla fine della stagione vi sarà bisogno di tutti gli effettivi per tagliare il traguardo prima delle dirette concorrenti e centrare l'obiettivo Serie A.