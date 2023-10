Palermo, Gds: “Rosa al Braglia come Milan col Genoa, tifosi rossoneri sui social…”

Numeri che certificano un avvio di stagione eccellente. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia celebra la prima parte di stagione del Palermo di Corini, secondo in classifica, con una partita in meno rispetto al Parma capolista, capace di vincere ben sei gare delle ultime sette ed inanellare ben quattro successi esterni consecutivi. Una crescita costante ed inconfutabile sul piano di compattezza, identità ed autostima, per una squadra che sta edificando uno score da record creando le premesse per un grande campionato. Il noto quotidiano regionale sottolinea come alcune critiche sulla cifra estetica del gioco prodotto dalla formazione di Corini abbiano rilevanza marginale: il Palermo sarebbe di fatto virtualmente primo in classifica se riuscisse a battere il Brescia al Barbera nel recupero fissato il prossimo otto novembre. La Serie B è un torneo livellato e complicato sotto vari punti di vista, ma Brunori e compagni sembrano avere intrapreso la strada giusta per raggiungere grandi traguardi. A Modena il Palermo si è imposto con solidità, pragmatismo e cinismo di chi vuole puntare in alto. Vittoria simile per dinamica ed evoluzione del match a quella del Milan di Pioli contro il Genoa, con i rossoneri che non hanno affatto brillato sul piano del gioco ma hanno segnato con Pulisic nel finale difendendo strenuamente la rete nel recupero e portando a casa tre punti pesantissimi valsi il primato in graduatoria. Sui social non emerge dissenso o malcontento dei tifosi milanisti per le modalità con cui è arrivata la vittoria di Leao e compagni a Marassi. Certamente, in vantaggio di un gol e di un uomo, il Palermo ha sofferto oltremodo il Modena in alcuni frangenti nella ripresa, ma sono situazioni certamente migliorabili col lavoro per una squadra che ha ancora ampi margini di crescita. Rosanero che giocheranno in casa quattro gare nelle prossime cinque, c'è la concreta prospettiva di implementare i numeri attuali e effettuare il sorpasso ai danni del Parma in vetta alla classifica.