Venezia-Parma 3-2, Tessmann: “Imparato dal ko col Palermo. In B tutto è possibile”

"Per quanto riguarda il mio gol, di solito in quella situazione il tiro viene deviato, ma sono molto contento di aver aiutato la squadra a portare a casa la vittoria". Lo ha detto Tanner Tessmann, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Parma. Una vittoria, quella conquistata dal Venezia al "Penzo" in occasione della gara valevole per la nona giornata del campionato di Serie B, ottenuta grazie alle reti messe a segno da Gianluca Busio, dallo stesso Tessmann e da Mikael Egill Ellertsson.

"Vanoli ci dice sempre di non mollare mai, l’ha fatto anche oggi (ieri, ndr) e si è visto nel secondo tempo con la nostra prestazione. Siamo riusciti a fare 3 gol e a portare a casa il risultato. Cerco sempre di aiutare la squadra, nel secondo tempo abbiamo provato a vincerla in tutti i modi e ci siamo riusciti. La nostra è una grande vittoria che dimostra che in questo campionato tutto è possibile. Noi continuiamo a pensare gara per gara. Ora andrò in nazionale e dopo tornerò a lavorare in vista del prossimo match", le sue parole.

"Abbiamo imparato dalla sconfitta col Palermo e oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto un’ottima prestazione ed è arrivata la vittoria. La stagione è lunga e abbiamo bisogno della mano di tutta la rosa. Adesso c’è una sosta che può aiutare a recuperare qualche energia e poi penseremo la prossima partita. Sicuramente i tifosi credono in noi. Non penso vengano allo stadio tanto per le vittorie ma per quello che diamo in campo, il nostro gioco, e loro rispettano questa cosa. Sicuramente il duro lavoro ha inciso sul fatto di rivederli così numerosi allo stadio", ha concluso il centrocampista del Venezia.

