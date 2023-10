GdS: “Il Palermo marcia a mille all’ora, blitz a Modena e vetta a un punto”

"Il Palermo marcia a mille all'ora, blitz a Modena e vetta a un punto". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida Modena-Palermo , andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Braglia". Terza vittoria di fila in campionato e quarto colpo consecutivo lontano dal "Renzo Barbera" per la squadra di Eugenio Corini che, grazie ai tre punti pesantissimi conquistati ai danni del Modena , si porta a quota diciannove punti, -1 dalla vetta della classifica occupata dal Parma , sconfitto al "Penzo".

"Il Palermo vola e vede la vetta della classifica, grazie anche al successo del Venezia sul Parma. Con una partita in meno dei ducali, la squadra rosanero è infatti potenzialmente capolista. Ne riparleremo dopo il recupero col Brescia. [...] Una vittoria netta nel punteggio, che ha mandato in estasi i quasi quattromila fans rosanero accorsi da ogni parte d’Italia, una vittoria di forza e d’astuzia condizionata dall’espulsione del difensore italo-marocchino Oukhadda al 23’ del primo tempo. [...] Contrariamente a ogni previsione il Palermo ha faticato più di quanto avesse fatto in parità numerica. Perché gli spazi si sono ristretti, il Modena s’è chiuso e i rosa non hanno trovato giocate vincenti", conclude il noto quotidiano.