Palermo, GdS: “Obiettivo ripartire da quell’abbraccio, ma c’è da migliorare il gioco”

Nonostante la flessione e le quattro sconfitte interne, il Palermo è ancora in corsa per la promozione in Serie A. Il primo posto è a sette punti, ma il Como terzo in classifica è a soli tre punti. Inoltre, Eugenio Corini sembra aver preso coscienza che qualcosa va fatto per migliorare il gioco della sua squadra. Il club di Viale del Fante dovrà affrontare i lariani in trasferta, in una partita che vale "doppio". I rosanero dovranno puntare sulle grandi individualità, sull'essere propositivi ed aggressivi e non remissivi come in altre occasioni.