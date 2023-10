Palermo, Gds: “Non chiamatele riserve, aumenta il fatturato della panchina”

L'allenatore del Palermo, Eugenio Corini, ha più volte ribadito in conferenza stampa: "Posso contare su ventidue titolari"

"Non chiamatele riserve. Una squadra che vuole vincere e primeggiare in classifica o quantomeno provare a navigare nelle zone alte della graduatoria per più tempo possibile, deve avere una rosa ampia e profonda", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". Eugenio Corini, allenatore del Palermo, può contare sull'apporto di ventidue titolari e i numeri dei subentranti a gara in corso danno un riscontro positivo alle parole spese dal mister in conferenza stampa.

Non sono solo gli undici che iniziano la partita a indirizzarla nel verso giusto, ci pensa anche chi entra dalla panchina a togliere le castagne dal fuoco. È accaduto contro il Sudtirol con il neo-entrato Aurelio che ha trasformato in gol uno splendido assist di un altro subentrato, Henderson. "Contro il Modena, questo compito è toccato a Mancuso, che già si era reso decisivo con la pesantissima rete dell’1-0 in quel di Ascoli", si legge sul Gds.

Cinque reti e quattro assist. È questo il bottino dei subentranti del Palermo a gara in corso. A Mancuso e Aurelio si aggiungono, infatti, le marcature di Soleri a Reggio Emilia e di Di Francesco contro la Feralpisalò. Gli assist riguardano, invece, Mancuso per Brunori a Venezia, Soleri per Di Francesco contro la Feralpisalò, Valente per Soleri contro la Reggiana e il già menzionato Henderson contro il Sudtirol.

