Palermo, Galassi: “Centro sportivo fa la differenza, l’ho visto anche a Manchester”

"I giocatori del Palermo si sentono parte del progetto importante del club, a casa propria, hanno la sensazione di appartenenza", così Alberto Galassi intervenuto ai microfoni di Trc nel corso del format di approfondimento sportivo "Let it B". Il consigliere d'amministrazione del club di viale del Fante, nonché membro del board del City Football Group, ha analizzato la prestazione del Modena di Paolo Bianco in occasione della sconfitta contro la squadra di Eugenio Corini: "Sabato ho visto un gran bel Modena - afferma Galassi -E non lo dico da abitante modenese o da appassionato di calcio, lo dico perché è quel che abbiamo detto tutti sabato. Ho fatto i complimenti al direttore sportivo Vaira e alla proprietà. Il Modena è in ottime mani - prosegue il noto avvocato - mani solide e sani di imprenditori seri e non di persone che vogliano speculare".