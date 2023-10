Palermo, Corriere dello Sport: “City Group, Corini e il peso della pazienza”

Il Palermo di Eugenio Corini si è reso protagonista di un grande inizio di campionato di Serie B. La pazienza del City Group è stata, fin qui, premiata con i risultati.

Mediagol ⚽️️

"Il peso della pazienza. Dote rara a trovarsi nel calcio, soprattutto nelle città più grandi in cui le attese e le pressioni si fanno sentire", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" che punta i riflettori sul Palermo e sul City Football Group.

"La pazienza avuta da Corini, nel caricarsi sulle spalle le responsabilità di un ruolo delicato, e quella della società, che ha portato metodi e strategie non del tutto comuni nel nostro campionato", si legge. Una linea comunicativa chiara e una programmazione delineata in base a criteri ben specifici per raggiungere il proprio obiettivo. "Dobbiamo creare solide basi per avere un club importante nella massima Serie. Se programmi e crei certi presupposti puoi vincere 9 volte su 10", diceva l'ad Giovanni Gardini al termine della scorsa stagione agonistica. E il club di viale del Fante ha attuato una strategia ben precisa per rinforzare l'organico a disposizione di Corini.

Lo zero a zero sul campo del Bari alla prima giornata, con una doppia superiorità numerica non sfruttata, aveva sollevato polveroni. "La società non è stata neppure scalfita da un dubbio: l’allenatore ha firmato per due anni, il contratto scade a giugno, gli obiettivi sono stati ben delineati con un mercato di livello, i conti si faranno al termine di questo percorso", prosegue il noto quotidiano. Da lì ben sei vittorie e una sconfitta, il miglior inizio di sempre del Palermo in Serie B.

Dopo la vittoria contro il Modena Giovanni Gardini, amministratore delegato rosanero, e Alberto Galassi, consigliere d’amministrazione del club e membro del board del City Football Group, sono andati sotto il settore ospiti per complimentarsi con i 3417 tifosi presenti in trasferta. "La proprietà sta rendendosi conto in pieno di quale amore muova il calcio a Palermo", chiosa il Corriere dello Sport.

