Stadi, il ministro Abodi: “A Palermo si sta sviluppando un progetto”

"Il commissario per gli stadi è una possibilità e ne stiamo parlando a livello di Governo, queste cose si discutono e si decidono insieme". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici al Salone d'Onore del Coni. "Non credo che una singola misura possa aiutare a colmare queste lacune. Ci sono tante altre forme, a partire da una collaborazione pubblico-privato che la legge consente, prevede e facilita anche. C'è la possibilità di acquisto, nel caso in cui i comuni decidano di vendere, come successo a Bergamo. C'è la possibilità di un fondo immobiliare dedicato agli stadi sul quale stiamo ragionando. Non lasceremo nulla di intentato", le sue parole.