Palermo, Galassi e il piano City Group: “Chiari da subito, puntiamo alla Serie A”

Parola ad Alberto Galassi . Il membro del board del City Football Group e consigliere d'amministrazione del Palermo FC - ai microfoni di "Forbes Italia" - tra i tanti temi trattati, ha parlato degli obiettivi del club rosanero per il prossimo campionato di Serie B con Eugenio Corini in panchina. Di seguito, le sue parole:

"Per la prossima stagione, l’obiettivo è la Serie A. È quello il palcoscenico che merita la società. Sia per la storia della squadra e della città che per i tifosi. Quando siamo arrivati, siamo stati chiari fin dall’inizio: consolidare il primo anno e puntare alla Serie A dall’anno successivo. E così faremo. Quest’anno ci divertiremo e avremo un obiettivo chiaro in testa: arrivare almeno tra le prime quattro del campionato".