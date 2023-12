Palermo, Gds: “Modulo variabile, mosse Corini e zona Stulac. Se c’è una punizione…”

Vittoria pesantissima suffragata da una prestazione di livello. Il Palermo si impone sulla Cremonese al fotofinish, nell'ultimo atto del girone d'andata del campionato di Serie B, al culmine di una performance intensa, brillante e audace in fase propositiva. Non sono mancate le falle e le consuete criticità in fase difensiva, ma la squadra di Corini ha finalmente giocato un calcio incisivo e verticale, riuscendo a far male in più occasioni alla retroguardia grigiorossa. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sui progressi in termini di gioco e sulla versatilità tattica mostrata dalla formazione di Corini in corso d'opera. Dal 4-3-3 al 4-2-3-1 nell'ultimo quarto di match, quando c'erano ancora tempo e margini per ribaltarla. Bravo Corini a variare tipologia di assetto offensivo e attitudini degli interpreti in un determinato momento della gara. Sostituzioni coraggiose quelle del tecnico di Bagnolo Mella, che ha richiamato in panchina Henderson e Brunori, inserendo Di Mariano e Soleri prima, poi ha inserito anche Mancuso per Insigne nel finale. Palermo che ha finito per capovolgere il punteggio grazie al gol di Di Francesco ed alla velenosissima punizione di Leo Stulac, subentrato a Claudio Gomes nell'intervallo. Ormai, la stoccata decisiva del playmaker slovenonell'ultimo istante di match è diventato un cult, un fattore per il Palermo ed un incubo per gli avversari. La zona Stulac ha portato in dote tanti punti preziosi alla squadra di Corini, nonostante le sole nove presenze da titolare, l'ex centrocampista del Venezia ha già firmato quattro reti decisive contro Feralpisalò, Spezia, Catanzaro e appunto Cremonese. Poker di gol decisivi anche per Segre, cinque volte Nrunori ha invece determinato con i suoi gol il risultato. Stulac spera di implementare il suo minutaggio e prendersi nuovamente la maglia da titolare nel girone d i ritorno. Intanto, se c'è una punizione nei minuti finali, ci pensa il numero sei del Palermo a trasformarla in oro.