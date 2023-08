Palermo, Gds: “Mancuso e Soleri gol, pronti per Cagliari? Prima volta a Torretta…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul lavoro di preparazione del Palermo FC in vista del match di Coppa Italia contro il Cagliari. Esordio ufficiale in stagione per Brunori e compagni, che sabato 12 agosto con inizio alle 21.15, all'Unipol Domus Arena, si giocheranno il passaggio ai sedicesimi di finale della Coppa Italia contro il Cagliari. Discrete indicazioni, a tre giorni dalla sfida contro la formazione di Ranieri, giungono da Veronello dove la squadra di Corini ha svolto ieri un allenamento congiunto con l'Ambrosiana, compagine veneta che milita in eccellenza. Cinque reti ma, soprattutto note liete dai giocatori che erano reduci da problematiche fisiche di varia natura. Mancuso, Soleri e Valente, i primi due autori di una rete a testa, sono sulla via del recupero e Corini deciderà nelle prossime ore se reputarli convocabili e disponibili per il match in Sardegna. Dopo la gara di Coppa Italia il Palermo farà rientro in città, dopo il lungo ritiro in Trentino e l'appendice di Veronello alla vigilia del match dell'Unipol Domus Arena. Lunedì 14 agosto la squadra di Corini potrebbe allenarsi per la prima volta al nuovo Centro Sportivo di Torretta, dal club fanno sapere ma manca ancora la certezza e l'approvazione definitiva del programma settimanale, ma ragionevolmente i rosanero dovrebbero saggiare proprio alla vigilia di Ferragosto quella che sarà la loro nuova casa. La formazione primavera ha già lavorato a Torretta, allenandosi nei nuovi campi dell'impianto, testandone le condizioni in vista dell'arrivo della formazione di Corini.